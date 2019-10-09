شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى إلى بلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، أثناء المؤتمر الصحافى من مركز يورى جاجارين للفضاء، عن ميعاد عودته للإمارات.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أكد المنصورى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء، مركز يورى جاجارين للفضاء ، أنه سيعود بعد غد إلى الإمارات.

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وكان هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى، قد وصل إلى الأرض، يوم الخميس الماضى، و ذلك عقب قضاء 8 أيام على محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد إجراء عدة تجارب علمية على متن محطة الفضاء الدولية.

و عن سبب اختيار كازاخستان لهبوط هزاع المنصورى ورفاقه، قال متخصصون أن السبب يرجع إلى اتساع أرض كازاخستان كما أن ليس بها عوائق تؤثر على سلامة رواد الفضاء مثل الغابات والجبال فضلا إلى أن الأرض المسطحة يسهل فيها رؤية الكبسولة عند هبوطها وسهولة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ لهم فور الوصول.