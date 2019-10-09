شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام رسمى سورى: سوريا عازمة على التصدى لأى عدوان تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن بلاده عازمة على التصدى لأى عدوان تركى "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتركيا متأهبة للتوغل في شمال شرق سوريا لطرد المقاتلين الأكراد بعدما بدأت القوات الأمريكية إخلاء جزء من الشريط الحدودي.