الحوثيون: وصول سفينة وقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن

اليمن /الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، وصول سفينة وقود إلى ميناء الحديدة (غرب)، متهمة التحالف العربي بمواصلة احتجاز 9 سفن أخرى.

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة النفط التابعة للحوثيين (مقرها صنعاء) اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، فيما لم يصدر حتى الساعة رد من التحالف على ما زعمه الحوثيون.

وقال البيان "يسر شركة النفط اليمنية أن تعلن للإخوة المواطنين عن وصول السفينة ديستا بوشتي المحملة بكمية (9.951) طنا من مادة البنزين وكمية ( 11.008) أطنان ديزل، إلى غاطس ميناء الحديدة".

وأضاف البيان "وصلت السفينة بعد أن تعرضت للاحتجاز والتأخير عن الوصول إلى ميناء الحديدة بسبب احتجازها عرض البحر من قبل تحالف العدوان (التحالف العربي) لمدة 55 يوما".

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واتهم البيان التحالف العربي باحتجاز 9 سفن نفطية أخرى تتجاوز حمولتها أكثر من 93 ألف طن من مادة البنزين، و123 ألف طن من مادة الديزل".

وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي التحالف العربي والحكومة اليمنية، باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة (يقع تحت سلطة الحوثيين).

بدورها، سبق أن حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.

ومنذ أكثر من نصف شهر، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء الذي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي، حسب مراسل الخليج 365.

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