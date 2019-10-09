إطلاق حملة وطنية لقطف ثمار الزيتون في الضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أطلقت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسات مدنية، الأربعاء، حملة وطنية لقطف ثمار الزيتون في المواقع التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله، إن الحملة تستهدف 45 موقعا في الضفة الغربية، للمساعدة في قطف ثمار الزيتون في المواقع الأكثر تعرضا لاعتداءات المستوطنين.

وأَشار إلى أن حقول الزيتون، والمزارعين يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي في كل عام، في محاولة لثنيهم عن الوصول لأراضيهم والسيطرة عليها.

وقال:" برنامجنا يقوم على كسر التنسيق مع الجهات الإسرائيلية، من خلال الوصول للمواقع دون تنسيق".

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وأضاف عساف:" يشارك في الحملة القطاع الحكومي، والأهلي، ومتطوعين أجانب، سنعمل على توفير الحماية للمزارع، والمساعدة في قطف الثمار، وتوثيق الانتهاكات".

ومن بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ موسم قطف ثمار الزيتون في فلسطين.

ويبلغ عدد أشجار الزيتون المثمرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 8.5 ملايين شجرة.

وتُشكل مبيعات الزيتون والزيت ما نسبته 1% من الدخل القومي العام، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.