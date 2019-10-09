سوريا.. "ي ب ك" الإرهابية تعلن النفير العام وتشن حملة تجنيد إجباري

أورفا / محمد مستو / الخليج 365

أعلنت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، الأربعاء، النفير العام في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، تزامنا مع عملية عسكرية تركية مرتقبة شرق الفرات.

وأصدرت ما يسمى الإدارة الذاتية التابعة للمنظمة، بيانا أعلنت فيه النفير العام لمدة 3 أيام، لمواجهة العملية التركية المرتقبة.

من جهة ثانية، صعدت المنظمة من حملة التجنيد الإجباري التي بدأتها قبل أسبوعين في صفوف الشباب العرب، في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور شرقي سوريا، وذلك للزج بهم في مواجهة الجيش التركي.

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وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن "ي ب ك" نصبت حواجز في كل الطرق الرئيسية في المناطق المذكورة، وقامت بمداهمة البيوت بحثا عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.

وأوضحت المصادر أن "ب ي د" الإرهابية تعتقل يوميا ما لا يقل عن 20 شابا، وتنقلهم إلى معسكر الجلبية شمالي الرقة، وتزج بهم في تدربيات عسكرية فورا.

وحسب المصادر، تجاوز عدد الشباب المعتقلين منذ بدء الحملة أكثر من 400 شاب، 130 منهم تم اعتقالهم في اليوم الأول للحملة المتواصلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.