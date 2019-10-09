اشتية: المعاناة في غزة "غير مسبوقة"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة "غير مسبوقة".

وأضاف خلال لقاء جمعه مع أعضاء مجالس إدارة المؤسسات الفلسطينية العاملة بالقاهرة، وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية في مصر، عُقد في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، إن "95%من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55% والفقر إلى 72%، والكهرباء متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم".

وأشار إلى أن بحث إمكانيات تسهيل حياة السكان في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية، وكهرباء، وسهولة الحركة، تقع على "رأس أولويات زيارته إلى مصر على رأس وفد وزاري كبير".

وأضاف:" سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا".

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

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والإثنين وصل "اشتية" على رأس وفد وزاري لمصر.

وعن الزيارة، قال رئيس الوزراء:" نحن هنا لأن مصر عزيزة علينا وهذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا الزخم الرسمي، وصلنا الى اتفاقات عديدة، ونحرص على فتح آفاق جديدة مع أشقائنا المصريين".

وأضاف:" نريد أن تدخل بضائعنا إلى مصر، ونريد لبضائع مصر أن تتواجد في أسواقنا".

والأحد، قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية، دياب اللوح، في بيان، إن الوفد الوزاري يعدّ الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن الوفد رفيع المستوى يضم 12 حقيبة وزارية، ما يدل على حرص "اشتية" على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق.

وفي يوليو/ تموز الماضي، زار اشتية على رأس وفدين، الأردن والعراق، وجرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.