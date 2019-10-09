مقتل عنصر من الجيش الوطني باشتباكات مع "ي ب ك" الإرهابي شمالي سوريا

عفرين/ محمد مستو، عمر كوباران/ الخليج 365

قتل عنصر من الجيش الوطني السوري في اشتباكات، الأربعاء، مع منظمة "ي ب ك بي كا كا" الإرهابية بعد محاولة تسلل قامت بها الأخيرة على نقاط الجيش الوطني في محيط مدينة تل رفعت شمالي سوريا، فيما جرح مدنيان في قصف مدفعي للمنظمة على عفرين.

وقال مراسل الخليج 365 في المنطقة إن "ي ب ك" حاول التسلل إلى نقاط الجيش الوطني من مواقعه في مدينة تل رفعت جنوب مدينة عفرين.

وقام الجيش الوطني بالتصدي لمحاولة التسلل اندلعت على إثرها اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من الجيش الوطني وانسحاب عناصر "ي ب ك".

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في السياق ذاته جرح مدنيان في قصف مدفعي لـ "ي ب ك" على مدينة عفرين من مواقع تمركزها في مدينة تل رفعت.

وتواصل "ي ب ك" احتلال مدينة تل رفعت التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر المنظمة من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018 ضمن عملية "غصن الزيتون" الذي نفذها الجيشان التركي و"السوري الحر".

ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقا من مدينة تل رفعت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.