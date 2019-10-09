إنستجرام تطلق رسمياً Threads للتراسل

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شبكة إنستجرام تطبيقها للتواصل مع الأصدقاء المقربين عبر الصور، ومقاطع الفيديو Threads، معتمداً على الكاميرا وسيلة جديدة لتبادل الرسائل مع المقربين بطريقة أكثر تفاعلاً وخصوصية.



وأوضحت الشركة أن تطبيقها يعمل بشكل مستقل وصُمم مع أخذ الخصوصية، والسرعة، والاتصالات المقربة في الحسبان.

ويمكن للمستخدم مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، والقصص، مع قائمة أصدقاء مقربين على إنستجرام.

Advertisements

وقالت إنستجرام إنه يمكن للمستخدم التركيز على الأشخاص المهمين، مع الحصول على صندوق وارد، وإشعارات مخصصة.

وعلى غرار تطبيق سناب شات، يفتح تطبيق "Threads" مباشرة على الكاميرا، لتسريع مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، ويوفر للمستخدم إضافة اختصارات، بسرعة كبرى.

ويوفر التطبيق ميزة جديدة باسم الحالة تُمكن المستخدمين من رؤية ما يفعله المقربون، بعد اختيار أيقونة، بما في ذلك: الدراسة، والقيادة.

ويتوفر التطبيق بدءاً من اليوم في جميع أنحاء العالم، لنظامي أندرويد على متجر جوجل بلاي، و آي أو إس على متجر آب ستور.