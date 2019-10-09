- 1/2
- 2/2
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلقت شبكة إنستجرام تطبيقها للتواصل مع الأصدقاء المقربين عبر الصور، ومقاطع الفيديو Threads، معتمداً على الكاميرا وسيلة جديدة لتبادل الرسائل مع المقربين بطريقة أكثر تفاعلاً وخصوصية.
وأوضحت الشركة أن تطبيقها يعمل بشكل مستقل وصُمم مع أخذ الخصوصية، والسرعة، والاتصالات المقربة في الحسبان.
ويمكن للمستخدم مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، والقصص، مع قائمة أصدقاء مقربين على إنستجرام.
وقالت إنستجرام إنه يمكن للمستخدم التركيز على الأشخاص المهمين، مع الحصول على صندوق وارد، وإشعارات مخصصة.
وعلى غرار تطبيق سناب شات، يفتح تطبيق "Threads" مباشرة على الكاميرا، لتسريع مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، ويوفر للمستخدم إضافة اختصارات، بسرعة كبرى.
ويوفر التطبيق ميزة جديدة باسم الحالة تُمكن المستخدمين من رؤية ما يفعله المقربون، بعد اختيار أيقونة، بما في ذلك: الدراسة، والقيادة.
ويتوفر التطبيق بدءاً من اليوم في جميع أنحاء العالم، لنظامي أندرويد على متجر جوجل بلاي، و آي أو إس على متجر آب ستور.
كانت هذه تفاصيل خبر إنستجرام تطلق رسمياً Threads للتراسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.