هل البرتقال يحمي العيون من الضمور البقعي؟

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

البرتقال

كتب متابعات_الخليج 365

ترتبط حالة الضمور البقعي بالتقدم في العُمر، ويمكن أن يؤدي تطور هذه الحالة إلى فقدان البصر بعد تخطي الـ 60.



وتحدث المشكلة نتيجة تآكل المنطقة المركزية في العين المتحكمة في وضوح الصورة التي نراها، والتي تساعدنا في القيام بالأشغال اليومية مثل القيادة والقراءة.

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وقد وجدت دراسة أسترالية حديثة أن أكل البرتقال يومياً يحمي من الضمور البقعي.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة سيدني يوفر البرتقال مضادات للأكسدة تسمّى فلافونويد، تعمل كمضادات للالتهابات التي تصيب العيون. وتوجد مضادات الفلافونويد في الشاي الأخضر أيضاً.

وقد وجدت الدراسة أنه حتى عند تناول البرتقال مرة واحدة في الأسبوع تتحقق الفائدة الوقائية للعيون. ويوفر البرتقال فيتامين "سي" وهو أيضاً من مضادات الالتهابات.

وتساعد العادات الغذائية التي تقلل الالتهابات على الحد من خطر الإصابة بالضمور البقعي، والذي يبدأ في التزايد بعد تخطي الـ 50.