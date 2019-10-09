هل الحلبة تساعد على خفض الوزن؟

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

حلبة

كتب متابعات_الخليج 365

تساعد الحلبة على خفض الوزن، وتحتوي على عناصر كيميائية نباتية تسهم في السيطرة على نسبة السكر، كما تقلل الكولسترول الضار في الدم.



بحسب دراسة نُشرت في مجلة "نيوتريشن" عام 2014 تبين أن الحلبة تحتوي على ألياف تساعد على تقليل امتصاص الجهاز الهضمي للجلوكوز، كما تحتوي على مادة تسمّى ترغونيلين تزيد من حساسية الجسم للأنسولين. إلى جانب ذلك تحتوي الحلبة على حمض أميني يحفّز إفراز البنكرياس للأنسولين. وتساعد هذه العوامل على خفض مستوى السكر بالدم.

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كما أن الحلبة غنية بمضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والفلافونويد التي تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول في الجسم. ونظراً لأن 48 بالمائة من الحلبة عبارة عن ألياف تساعد هذه الخصائص مرضى السكري الذين يشكون من ارتفاع الكولسترول ونسبة الدهون الثلاثية على التحكم في الحالة.

ما قبل السكري. إذا كنت تعاني من مقدمات مرض السكري تزداد احتمالات الإصابة به في غضون عامين أو 3 أعوام إذا لم تتبع الحمية الغذائية المناسبة واللياقة البدنية الكافية. لذلك، تناول غرام من الحلبة يومياً لتأخير تطوّر مرض السكري إذا كان السبب مقاومة الجسم للأنسولين، كما أن الحلبة نفسها تزيد من مستوى الأنسولين في الدم.

وفي كل الأحوال عليك استشارة الطبيب بخصوص العلاج الأنسب لضبط مستوى السكر، ووتيرة قياسه.