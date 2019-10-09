ما هي وسيلة الحيتان لحماية صغارها؟

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

حيتان

كتب متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة، أن الحيتان في المحيط الأطلنطي تعتمد على التواصل بتكتم أكبر لحماية صغارها من حيوانات قانصة مثل الحيتان القاتلة.



وتعتبر تلك الحيتان مهددة إذ لم يبق منها سوى 500 حوت، وعلى غرار حيتان ضخمة أخرى، نسبة النفوق لدى الحيتان البالغة ضئيلة، إذ إن الحيتان القاتلة هي مصدر التهديد الوحيد لها.

وفي المقابل، ترتفع نسبة النفوق عند صغار هذه الحيتان التي قد تقع ضحية الحيتان القاتلة وبعض أسماك القرش أيضا.

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ووفقا للدراسة، التي نشرتها مجلة "بايولوجي ليترز" التابعة لجمعية"رويال سوساييتي" البريطانية، الأربعاء، فإن الحيتان الإناث عندما يكون لها صغار تصدر أصواتا منخفضة مقارنة بالإناث الحوامل أو صغار الحيتان.

وأوضحت الدراسة: "هذا يشير إلى أن الحيتان تستخدم التخفي الصوتي عندما يكون صغارها أكثر عرضة للخطر من أنواع قانصة".

وأضاف المشرفون على الدراسة أن "الأصوات المنخفضة قد تحد من مخاطر الرصد من قبل حيوانات قانصة وتسمح في الوقت ذاته بالتواصل بين الأم وصغيرها".

ويمكن سماع الأصوات المنخفضة على مسافة 100 متر في مقابل كيلومتر للأصوات العالية التي تصدر عادة.