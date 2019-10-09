شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نرفض توغل تركیا فى الأراضى السوریة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغيط، عن قلقه وانزعاجه حیال الخطط المعلنة والاستعدادات الجاریة من جانب تركیا، للقیام بعملیة عسكریة فى العمق السورى.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن هذه العملیة المُزمعة من جانب أنقرة، تمثل انتهاكًا صریحًا للسیادة السوریة، وتهدد وحدة التراب السورى، وتفتح الباب أمام المزید من التدهور فى الموقف الأمنى والإنسانى، مضیفًا "أن التوغل التركى فى الأراضى السوریة یهدد بإشعال المزید من الصراعات فى شرق سوریا وشمالها، وقد یسمح باستعادة تنظيم "داعش" الإرهابى لبعض قواته.

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وشدد المصدر، على أن التدخلات الأجنبیة فى سوریا مدانة ومرفوضة أيًا كان الطرف الذى یمارسها، وأن المطلوب الآن ھو إعطاء دفعة للعملیة السیاسیة بعد تشكیل اللجنة الدستوریة، ولیس الانخراط فى مزید من التصعید العسكرى.

وأشار المصدر، إلى أن المجلس الوزارى لجامعة الدول العربیة، كان قد أكد فى اجتماعه الأخیر الشهر الماضى على إدانة التدخلات الخارجیة فى عموم سوریا، مطالبًا الجانب التركى بسحب قواته من كافة الأراضى السوریة، كما أكد المجلس على رفض أیة ترتیبات قد ترسخ لواقع جدید على الأراضى السوریة بما لا ینسجم مع الاتفاقات والقوانین الدولیة، لا سیما فیما یتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.