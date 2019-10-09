“أنزل الله يسهل عليك”.. مسن سوداني يتكفل بأجرة النقل لــ45 راكباً

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

تكفل مسن سوداني بدفع أجرة حافلة المواصلات لجميع الركاب البالغ عددهم 45 راكبا في احد ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم.

أحد الركاب يروي لـ”الخليج 365” تفاصيل الواقعة بالقول: كنا نقف بالمحطة في منطقة شرق النيل وفجأة أوقف الرجل حافلته ونزل ينادي كالعادة وفي ثواني معدودة امتلأت العربة بالركاب وبعد أن قطع 500 متر فقط أعلن للركاب عن تكفله بدفع ثمن المشوار للجميع كاملاً وعند نزول أي راكب بمحطته كان يقول له “أنزل الله يسهل عليك”.

عكست الصورة المشرفة التي قدمها المسن حال الشعب السوداني في التعاون والتعاضد برغم الظروف التي تمر بها البلاد.