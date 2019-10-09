شركة أستون مارتن تعلن إطلاق نسخة رودستر من أيقونتها Vantage في ربيع 2020

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 سيارة كتب متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة أستون مارتن إطلاق نسخة رودستر من أيقونتها Vantage في ربيع 2020.

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة المكشوفة ثنائية المقاعد الجديدة تأتي مجهزة بسقف قماشي يعمل بآلية كهربائية. Advertisements وتعتمد السيارة Vantage الرودستر على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.0 لتر وبقوة 375 كيلووات/510 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 685 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرودستر من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من 4 ثوان، في حين تتخطى السرعة القصوى حاجز 300 كلم/س. ولم تفصح أستون مارتن عن أسعار السيارة Vantage الرودستر الجديدة.

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