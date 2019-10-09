أبو الغيط يهاجم تركيا ويحذر من توغلها في الأراضي السورية

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وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" أن "هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكا صريحا للسيادة السورية، وتهدد وحدة التراب السوري، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني"، مضيفا أن "التوغل التركي في الأراضي السورية يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها، وقد يسمح باستعادة داعش لبعض قوتها".
© AFP 2019 / Patrick BAZ
وأضاف أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كان قد أكد في اجتماعه الأخير، الشهر الماضي، إدانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا"، مطالباً الجانب التركي بسحب قواته من كافة الأراضي السورية.
كما أكد المجلس رفض أية ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".
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