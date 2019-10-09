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مصر تفتتح أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط خلال أيام

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وقالت صحيفة "اليوم السابع"، إن الهيئة القومية للأنفاق تستعد لافتتاح أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط، وهي محطة هليوبوليس المدرجة بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث، ويجري حاليا مراجعة أنظمة الأمان والتشغيل بالمحطة وإجراء اختباراتها استعدادا لفتحها أمام الجمهور.

© Sputnik . JIHAN LOTFY

وقالت مصادر مسئولة للصحيفة إن محطة هليوبوليس مقامة على مساحة تقترب من 10 آلاف متر مربع، ومنفذة على ثلاثة مستويات وفق أحدث المواصفات بالعالم، فيها سلالم كهربائية متحركة بالثلاثة مستويات من الرصيف حتى مستوى سطح الشارع، كما أنها مكيفة بمستوياتها الثلاثة، ومزودة بماكينة صراف آلى لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة.

ونفت المصادر أي تحريك لأسعار تذاكر المترو أو الاشتراكات مع افتتاح وتشغيل هذه المحطة للجمهور خلال احتفالات أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أنه كان من المخطط افتتاح محطة هليوبوليس مع باقي محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة منتصف يونيو /حزيران الماضى، إلا أنه تم تأجيل افتتاحها.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء تنفيذ 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية العام الجاري، تشمل محطة هليوبوليس بجانب محطتى والنزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر المقبل، حيث تم وضع برنامج مضغوط لإنهاء تنفيذ هذه المحطات وتعويض التأخيرات الناتجة تأخر استلام مواقعها واستخراج تصاريح تحويلات المرافق المتعارضة مع مواقعها وبعض العراقيل التي أثرت في معدلات التنفيذ.

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