أعلنت شركة سوني اليابانية، وقف دعمها لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، على جهازها بلايستيشن 4 PS4، دون أن تكشف عن أسبابها في ذلك.
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شركة سوني دونت على موقعها التقني لأجهز بلايستيشن:"لن يتم توفير فيسبوك بعد الآن كمنصة لمشاركة فيديوهات أو لقطات أو صور أو تفاصيل لبطولات أو حتى روابط لبث المواجهات"؛ حيث من المقرر أن تطلق تحديثًا جديدًا لجهازها يوفر المزيد من الوظائف الجديدة للمستخدمين.
وهو الأمر الذي يُعني أن مُستخدمي بلايستيشن 4 PS4، لن يتمكنوا من مشاركة صور أو مقاطع فيديو كما كان من قبل على حساباتهم بموقع فيسبوك.
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تقارير صحفية تقنية، أرجعت قرار شركة سوني للتغييرات التي أدخلها مسؤولو موقع فيسبوك على آليات مشاركة بيانات مستخدميه بعد فضيحة كامبرديج أنالتيكا.المزيد:
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كانت هذه تفاصيل خبر سوني توقف دعمها لشبكة فيسبوك.. لهذا السبب سيتضرر مستخدمو بلايستيشن 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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