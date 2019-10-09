دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سوني توقف دعمها لشبكة فيسبوك.. لهذا السبب سيتضرر مستخدمو بلايستيشن 4

أعلنت شركة سوني اليابانية، وقف دعمها لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، على جهازها بلايستيشن 4 PS4، دون أن تكشف عن أسبابها في ذلك.

شاهد أيضًا: جهاز جديد من نينتندو لممارسة الرياضة وألعاب الفيديو في ذات الوقت

شركة سوني دونت على موقعها التقني لأجهز بلايستيشن:"لن يتم توفير فيسبوك بعد الآن كمنصة لمشاركة فيديوهات أو لقطات أو صور أو تفاصيل لبطولات أو حتى روابط لبث المواجهات"؛ حيث من المقرر أن تطلق تحديثًا جديدًا لجهازها يوفر المزيد من الوظائف الجديدة للمستخدمين.

وهو الأمر الذي يُعني أن مُستخدمي بلايستيشن 4 PS4، لن يتمكنوا من مشاركة صور أو مقاطع فيديو كما كان من قبل على حساباتهم بموقع فيسبوك.

شاهد أيضًا:Stadia: منصة ألعاب جوجل الجديدة.. العب مباشرة دون تحميل أي شئ

تقارير صحفية تقنية، أرجعت قرار شركة سوني للتغييرات التي أدخلها مسؤولو موقع فيسبوك على آليات مشاركة بيانات مستخدميه بعد فضيحة كامبرديج أنالتيكا.المزيد:

Advertisements

تعرف على 20 لعبة هي الأعلى مبيعاً في العام الماضي

12 لعبة هي الأشهر في عالم ألعاب الفيديو على مر التاريخ

فيديو: لعبة مبتكرة لاختبار دقة ركلات كرة القدم!

بالصور .. أفضل 20 لعبة تم طرحها في أهم مؤتمرات الألعاب لهذا العام E3 2016

أشهر 17 لعبة الكترونية تملكت عقولنا في التسعينيات..شاهدوا الفيديو

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي