بالفيديو.. لصوص يسرقون «خزنة» من منزل مواطن

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صحيفة الخليج الالكترونية
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، وثّقته كاميرا مراقبة، لواقعة سرقة قيل إنها في أحد أحياء محافظة جدة؛ حيث قام 3 لصوص بسرقة خزنة من منزل مواطن، وذكرت مصادر أن الخزنة كان بها أموال ومجوهرات.
وأوضح المقطع حمل اللصوص الثلاثة للخزنة من المنزل ومحاولة إدخالها بصعوبة إلى مركبتهم، بسبب حجمها الكبير، قبل أن ينجحوا في إدخالها إلى السيارة ولاذوا بالفرار.
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