- 1/2
- 2/2
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
تويتر
كتب
متابعات_الخليج 365
أصدرت شركة "تويتر" اعتذارا، أمس الثلاثاء، بسبب استخدامها "عن غير قصد" أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.
وقالت الشركة في بيان: "اكتشفنا مؤخرا أنه عندما قمتم بتقديم عناوين بريدكم الإلكتروني أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما تم استخدام هذه البيانات عن غير قصد لأغراض الدعاية".
وأوضحت: "كان هذا خطأ ونعتذر عنه"، مضيفة أنه "لا يمكن أن يتم تحديد على وجه التأكيد عدد الأشخاص الذين تأثروا".
وشددت الشركة على أنه لم تتم مشاركة أي بيانات خارجيا وأنه تم حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت: "آسفون للغاية لحدوث هذا واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأ من هذا القبيل مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. "تويتر" تعتذر للمستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.