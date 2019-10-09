مسئول كردى: الأوضاع فى شمال سوريا تسير حتى الآن بشكل عادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بدران جيا كُرد، مستشار "الإدارة الذاتية" لشمال سوريا وشرقها إن الأوضاع تسير حتى الآن بشكل عادى فى مناطق شمال سوريا، مشيرا إلى أن هناك قلقاً شعبياً نتيجة التهديدات التركية غير المشروعة، فيما تواصل تركيا حشد المزيد من قواتها إلى الحدود بين سوريا وتركيا.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء عن جيا كرد قوله إن جميع أبناء المنطقة من الأكراد والعرب والسريان والآشور يناشدون قوى التحالف الدولي والمجتمع الدولي ردع التهديد التركي الغاشم، الّذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة الآمنة أصلاً.مشيرا إلى أن المنطقة تشهد غليانا جماهيريا رافضا لتلك التهديدات التركية.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريباً، بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما أدانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية، محذرة من التوغل التركي الوشيك.

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