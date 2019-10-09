شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقس حار نسبيا، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، المتوقع اليوم الأربعاء فى مملكة البحرين سيكون حسناً بوجه عام مع بعض السحب المتفرقة، وتصل درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة،كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، فى حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتصل العظمى 37 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً خاصة على السواحل من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتصل العظمى إلى 35 درجة.

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 41 درجة مئوية.