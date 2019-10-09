وأضاف الجبواني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستخرج الإمارات لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم، بدأها بالانقلاب الغادر في عدن".
وتابع قائلا: "الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة احتلال".
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، في إسقاط العاصمة المؤقتة عدن بقبضة قواته في العاشر من أغسطس/ آب الماضي، خاصة بعد شن الطيران الإماراتي، في 29 من ذات الشهر، غارات على الجيش اليمني أثناء محاولته استعادة السيطرة على عدن، ما دفع عددا من مسؤولي الحكومة، إلى مطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإنهاء دور أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس من عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية: زعيم عربي يغرق بلادنا في بحور من الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.