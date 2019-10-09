الحكومة اليمنية: زعيم عربي يغرق بلادنا في بحور من الدم

وأضاف الجبواني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستخرج الإمارات لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم، بدأها بالانقلاب الغادر في عدن".

وتابع قائلا: "الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة احتلال".

​وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، في إسقاط العاصمة المؤقتة عدن بقبضة قواته في العاشر من أغسطس/ آب الماضي، خاصة بعد شن الطيران الإماراتي، في 29 من ذات الشهر، غارات على الجيش اليمني أثناء محاولته استعادة السيطرة على عدن، ما دفع عددا من مسؤولي الحكومة، إلى مطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإنهاء دور أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس من عام 2015.