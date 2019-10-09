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بومبيو يحث رئيس الوزراء العراقى على معالجة شكاوى المحتجين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى على "التحلى بأقصى درجات ضبط النفس... ومعالجة شكاوى المحتجين".

 

وأضافت الوزارة فى بيان صدر أمس الثلاثاء بعد سقوط أكثر من 100 قتيل فى المظاهرات الأخيرة "عبر الوزير عن أسفه لفقد أرواح بشكل مأساوى على مدى الأيام القليلة الماضية وحث الحكومة العراقية على التحلى بأقصى درجات ضبط النفس".

 

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وقالت إن بومبيو حث عبد المهدى "على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد".

 

وذكر البيان أن بومبيو وعبد المهدى تحدثا "فى الآونة الأخيرة".

 

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