شكرا لقرائتكم خبر عن مستدركات على موسيقى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل سيقفز بعض المثقفين: آه، إن العنوان يحتمل الكثير من الأوجه، فما المقصود بالضبط؟ المستدركات تعني قائمة من «لكن»، فهي أمّ الاستدراك. هي تعني أن الغاية لم تتحقق، والمرام لم يُبلغ، حين تكون ميادين الثقافة قد حققت إنجازات رائعة بلا هوادة عربيّاً وعالميّاً، وظلّت الموسيقى استثناء. لكي يكون الطرح قائماً على أساس متين، يذكّر القلم برقم له معناه، حتى لو شكّك أحد في دقته: يقولون إن الموسيقى تشكّل 70% من ثقافة الشعوب.

الموسيقى، الأكاديمية بالذات، هي على الأرجح أكبر ثغرة في الحياة الثقافية في الإمارات. دعنا من الساحة المحلية، اسأل موسيقيّاً ذا تربية منهجيّة عليا، في أوروبا، أمريكا، الشرق الأقصى: هل يمكن أن تتطوّر الموسيقى فيكتسب الذوق العام مناعة ضدّ الفن الهابط، من دون روافد من معهد موسيقي أو مدرسة عليا للموسيقى، وفرق موسيقية كبيرة تتفرّع منها فرق ذات تركيبات متفاوتة الأغراض؟

حذار الإصغاء إلى من يقول لك: إن المعاهد الخاصة كثيرة. هذا كلام لا يوصف صاحبه بالخبير العارف. تلك المعاهد الخاصة هدفها تجارة تعليم العزف على الآلات، لا التربية الموسيقية الأكاديمية التي لها مدارج ومراتب: النظرية الموسيقية عبر خمس سنوات ومعها العزف على الآلات، الهارموني (علم التناغم والانسجام)، التأليف الموسيقي، التوزيع الأوركسترالي، قيادة الأوركسترا. في الدراسات العليا، منذ الهارموني فصاعداً، تكون التخصصات الكبرى قد انطلقت، ومنها ما يتجه إلى البحث العلميّ في العلوم الموسيقية.

(الموسيقولوجيا)، التي هي بدورها أنهار متفرعة من نهر عظيم:

تاريخ الموسيقى، الأنثربولوجيا الموسيقية، الإثنوموسيقى (علم موسيقى السلالات)، المقامات المقارنة، إلى عشرات العلوم الموسيقية الأشدّ ارتباطاً بالعلوم البحتة: رياضيات الموسيقى، فيزياء تأثير الموسيقى، كيمياء تأثيرها، أثر الموسيقى في العلوم العصبية، العلاج بالموسيقى، علم النفس والموسيقى إلخ...

المدرسة العليا للموسيقى هي العين التي تتدفّق منها كل أنهار الاختصاصات المذكورة. أمثلة بسيطة، لكن كل واحد منها يحتاج إلى عمود: تتعذّر دراسة روافد موسيقى الإمارات من دون الإثنوموسيقى (يترجمها البعض خطأ إلى علم موسيقى الشعوب)، بالمناسبة: الكتاب الذي درس التأثيرات في الموسيقى البحرينية ألفه دنماركي، أين العرب؟ الموسيقى فنّ سريع التفاعل مع المؤثرات الخارجية، لهذا يجب تدوين الجذور علميّاً. العولمة الفنّية لا تعني التخلّي عن الخصوصية. لا يمكن تطوير الموسيقى من دون بحوث وتحقيقات.

لزوم ما يلزم: النتيجة الأسفيّة: انتهى العمود ونحن في بداية التمهيد. «ملحوقة».

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