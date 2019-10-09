إعفاء ملاك الأراضـي التجارية في كلباء من رسوم الطيران المدني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قراراً بإعفاء جميع ملاك الأراضي التجارية في كلباء من رسوم الطيران المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بشؤون إمارة الشارقة والخدمات المقدمة، والمقترحات الكفيلة بتطويرها، واتخذ فيها القرارات المناسبة، بما يخدم ويحقق رؤية الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من هيئة الشارقة الصحية، حول منظومة التأمين الصحي في الإمارة والخدمات المقدمة للمستفيدين منها.

وأكد عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، حرص الهيئة على تطوير خدمات منظومة التأمين والرعاية الصحية لمختلف أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المنظومة شهدت تطوراً في خدماتها خلال السنوات الماضية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها 91 ألفاً و600 مستفيد.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والمتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية بموجب الاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وأقر المجلس الهيكل التنظيمي لمجلس الشارقة للتعليم، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة الهياكل التنظيمية بالشارقة تفاصيل الهيكل التنظيمي للمجلس، مبيناً أن الهيكل التنظيمي الجديد يأتي وفق رؤية الإمارة في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهداف ورسالة مجلس الشارقة للتعليم.

كما ناقش اجتماع المجلس التنفيذي أيضاً عدداً من الموضوعات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة. (وام)