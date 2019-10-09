شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تلغى استخدام 74 مليون ورقة تنفيذا لاستراتيجية المعاملات اللاورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت 15 جهة حكومية بإمارة دبى فى توفير استهلاك 74 مليون ورقة سنوياً ووقت قدره 3.5 مليون ساعة و335 مليون درهم وذلك ضمن تنفيذ "استراتيجية دبى للمعاملات اللاورقية" التى أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى فى فبراير 2019 لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوى على أى ورق بنسبة 100 بالمائة ويأتى ذلك ضمن محور تقليص استخدام الورق ضمن الاستراتيجية.

وفى المحور الثانى للاستراتيجية التى تعمل على تطبيقها دبى الذكية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، والمتمثل فى توفير منظومة خدمات ذكية ومتكاملة تم الإعلان خلال جيتكس 2019 عن توفير 88 خدمة من خلال تجارب متكاملة عبر تطبيق "دبى الآن" الموحد لكافة خدمات الجهات الحكومية الموجهة للمتعاملين. وقد قلل توفير هذه الخدمات رقمياً عدد المرات التى يحتاج فيها الأفراد لزيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 إلى 9 مرات، ما يوفر 28 ساعة على الفرد سنوياً.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطى بن بشر مدير عام دبى الذكية إن دبى الذكية لطالما تشرفت بأداء دور فعال فى تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ومن خلال قيادة عملية تحول دبى إلى مدينة ذكية رائدة عالمياً ومركزاً للتقنيات المتقدمة. معبرة عن فخرها بإنجازات ونجاحات "استراتيجية دبى اللاورقية" التى تحققت، وأبدت حماسها للإعلان عن انضمام 10 جهات حكومية جديدة للاستراتيجية لضمان التخلص التام من استخدام الورق فى جميع المعاملات الداخلية ومعاملات المتعاملين مع حكومة دبي.

وأعلنت عن 27 خدمة جديدة ضمن ستة قطاعات صناعية تم إطلاقها عبر تطبيق "دبى الآن" خلال أسبوع جيتكس للتقنية وتم التركيز من خلال تصميمها على استفادة المستخدم النهائى من سكان وزوار دبى.

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ونوهت إلى أن بعض الخدمات متاحة 100 بالمائة رقمياً فى التطبيق وهي: تجديد وإلغاء إقامة أفراد الأسرة وتوقيع عقد استئجار منزل وتوقيع عقد أولياء الأمور مع المدرسة فى بداية العام الدراسى الجديد. وعرض مواقع توفر شاحن السيارة الكهربائية فى جميع أنحاء المدينة. وكجزء من "استراتيجية دبى اللاورقية" سيضم تطبيق "دبى الآن" المزيد من الخدمات ضمن فئات الشرطة والصحة والعدالة.

وأشارت إلى الجهات الـ 15 التى تحقق تقدماً كبيراً فى انتقالها الرقمى ضمن "استراتيجية دبى اللاورقية" وهي: هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبى وهيئة كهرباء ومياه دبى ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجارى ودائرة الأراضى والأملاك ومحاكم دبى وبلدية دبى والنيابة العامة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبى وهيئة تنمية المجتمع ومطارات دبى وجمارك دبى والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبي.

وينضم للاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة 10 جهات جديدة هي: مؤسسة دبى لخدمات الإسعاف ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى ومؤسسة دبى للإعلام ودائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبى ودبى للثقافة وهيئة دبى للطيران المدنى ومركز الجليلة لثقافة الطفل ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى ومؤسسة مدينة دبى للطيران. وتهدف هذه الجهات إلى تقليل استهلاكها للورق بنسبة 50 بالمائة بحلول أبريل 2020.

ووفقاً لاستراتيجية دبى للمعاملات اللاورقية ستتوقف الجهات الحكومية بعد شهر ديسمبر 2021 عن إصدار أو طلب مستندات ورقية من المتعاملين لجميع المعاملات. كما سيتوقف الموظفون الحكوميون عن إصدار أو معالجة الورق فى العمليات الرئيسية أو دعم العمليات الداخلية.

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم فى حكومة دبى كل عام مما ينقذ 130 ألف شجرة كانت تستخدم فى صناعة الورق. بالإضافة إلى ذلك سيوفر سكان وزوار دبى 125 مليون ساعة فى السنة وأكثر من 40 مليون درهم كانت ستنفق على المعاملات الورقية.