العراق..استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي

العراق/سرهاد شاكر/الخليج 365

يستمر حجب مواقع التواصل الاجتماعي في جميع محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان في الشمال؛ رغم عودة خدمة الانترنت بشكل جزئي في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في خضم أزمة الاحتجاجات تشهدها البلاد.

وأفاد مراسلو الخليج 365 ومستخدمين للأنترنت، بأنه رغم عودة خدمة شبكة المعلومات الدولية بشكل متقطع، إلا أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي يستمر في جميع محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان.

وأضافت المصادر بأنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية تعود خدمة الانترنت بصورة جزئية لبضع ساعات ومن ثم تُقطع مجدداً بحلول ساعات المساء، لكن بقيت مواقع التواصل الاجتماعي محجوبة.

وحتى الساعة (22.30 تغ)، لم تعقب السلطات العراقية على تلك الأنباء.

وتعمد السلطات العراقية إلى قطع خدمة الانترنت منذ بدء الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة قبل أسبوع.

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ويشهد العراق منذ أسبوع احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت بصورة لافتة منذ يوم أمس، واقتصرت إلى حد بعيد على مدينة الصدر شرقي بغداد.

ووفق أرقام وزارة الداخلية المعلنة يوم الأحد، فإن 104 أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم 8 من أفراد الأمن.

إلا أن مصدراً طبياً أبلغ الخليج 365، في وقت سابق الثلاثاء، بأن 165 شخصاً على الأقل قتلوا في الاحتجاجات.

وأقرت الحكومة العراقية باستخدام العنف المفرض ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، كما تعهدت الحكومة بإجراء إصلاحات تصب في صالح تلبية مطالب المحتجين.

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