الائتلاف السوري المعارض: ملتزمون بمحاربة الإرهاب في سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض، التزامه بمحاربة الإرهاب في سوريا، والعمل مع شركائه في تركيا لدحر التنظيمات الإرهابية وإعادة الأراضي والمدن التي تحتلها.



وذكر الائتلاف في بيان مساء الثلاثاء، أنه يتابع باهتمام بالغ التطورات في شمال شرقي سوريا.

ولفت الائتلاف إلى أنه "شارك على مدى أشهر في الجهد الواسع الذي بُذل لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وتوفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية للنازحين واللاجئين".



وأضاف "أمِلَ الائتلاف خلال تلك المشاركة أن تنجح مساعي إيجاد حلّ يُنهي سلطة الأمر الواقع المتمثلة بتنظيم (ب ي د) الإرهابي وتنظيمات الإرهاب العابر للحدود التي اتخذت من تلك المناطق ملاذاً لنشر الفوضى والعنف والإرهاب".

وأكد الائتلاف أن الجيش الوطني السوري مستعد للتصدي للإرهاب بالتعاون والعمل المشترك مع تركيا، "بما يضمن المصالح الوطنية للشعب السوري، بمختلف مكوناته من العرب والكرد والتركمان والسريان الآشوريين وغيرهم، ويمنع أي تنظيم إرهابي من استخدام الأراضي السورية منطلقا لتهديد أمن واستقرار السوريين ودول الجوار".



Advertisements

ولفت أنه يعد "الاستعدادات للعمل في أي منطقة يتم تحريرها، وبذل كامل الجهود لتشكيل مجالس محلية منتخبة، وتوفير الخدمات اللازمة، وحماية أمن أهلنا، وضمان بقائهم في بيوتهم وبلداتهم".

وناشد "الجميع التعاون مع الجيش الوطني لعزل الإرهابيين وتفعيل عمل المؤسسات والهيئات بما يخدم المواطنين كافة".



وشدد على دعمه للجهود السياسية والعسكرية لإزاحة خطر الإرهاب عن شرق سوريا، في نفس الوقت الذي يواصل فيه مقاومة نظام الاستبداد الأسدي بكافة الوسائل.

يأتي ذلك في ظل استمرار إرسال التعزيزات العسكرية التركية نحو الحدود السورية، بعد إصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.