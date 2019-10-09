المصرية للإتصالات توضح طريقة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت لشهر أكتوبر الجاري

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المصرية للاتصالات

كتب متابعات_الخليج 365

يتساءل عدد كبير من أبناء جمهورية مصر العربية عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت لشهر أكتوبر 2019، والتي من الممكن الاستعلام عنها إلكترونياً بطريقة سهلة للغاية، وأنت في مكانك دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الشركة المختلفة.

Advertisements

حيث أنه أصبح الآن من السهل على جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات، التعرف على فاتورة التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، بأسهل طريقة.

الموقع يقوم بعرض جميع الفواتير المسجلة على الخط الأرضي، سواء كانت تلك الفاتورة مدفوعة، مع بيان طريقة السداد التي تمت بها، وكذلك الفواتير الغير مدفوعة وقيمتها.

وعملت الشركة المصرية للاتصالات على أن توفر أفضل الخدمات لجميع العملاء، فقد قامت الشركة بتنظيم عملية الاستعلام والسداد، كل ما عليكم فعله هو زيارة رابط الشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المحافظة التابع لها الرقم الأرضي، ثم إدخال الرقم المستعلم عنه، والضغط على استعلام لتظهر جميع الفواتير أمامك، بعد ذلك يمكنك السداد من خلال عدد كبير من الاختيارات المتاحة أمامك، ومنها الذهاب إلى مكاتب المصرية للاتصالات الموجودة في كل مناطق الجمهورية المصرية، أو الدفع عن طريق خدمة فوري، والموجودة في عدد كبير من المحلات والأكشاك والمكتبات، وكذلك يمكنكم الدفع من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بكم.