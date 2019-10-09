"تنطيط ودش دافئ كل ساعتين".. نصائح للتخلص من الأملاح وحصوات الكلى

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

حصي الكلى

كتب الخليج 365

يعاني عدد كبير من الآلام القاسية بسبب الأملاح أو الحصوات أو الرمل الموجود على الكلى، وهو الأمر الذي يسبب منغصا حياتيا صعبا.



ويتجاهل الكثيرون بعض النصائح بخلاف الأدوية التي من الممكن أن تساعد في التخلص من هذه المشاكل الموجودة على الكلى.

ويقدم الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي النباتات الطبية، لـ "الوطن"، 9 نصائح ومعلومات مفيدة للذين يعانون من الأملاح والرمل والحصوات على الكلى فيما يلي:

- شرب مياه قدر المستطاع ويفُضل تناول 3 لترات يوميا.

- أخذ عينة من البول لمعرفة نوع الحصوة في حال نزولها لتحليلها في المعمل الطبي حتى تساعد طبيبك في تحديد النصائح الغذائية، فعلى سبيل المثال إذا كانت "حصوة حمض البوليك" فسوف تمنع اللحوم الحمراء والبقوليات وغيرها.

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- الاهتمام بالاستحمام بماء ساخن كل ساعتين أو 3 ساعات وركز المياه على جنبك لسببين الأول أن الماء الساخن يعمل على توسيع الحالب فتسقط الحصوة، أما السبب الثاني تلقي الإيحاء، فعندما تكون في "الحمام" وترى مياه "الدش" ستشعر بأنك تريد قضاء الحاجة.

- القفز، عليك قفز الحبل أو الركض من أجل التسريع من نزولها.

- شرب الشعير والليمون، عليك شراء الشعير وجعله يغلي ووضع ليمونتين عليه وشربهما بانتظام.

- غلي شواشي الذرة أي "شعر الذرة"، مع الليمون وتناولها.

- تناول بذور القرع العسلي، حيث إنها تعتبر مهمة جدا كونها تعمل على توسيع الحالب.

- هناك مستحضرات للأعشاب الهندية يطلق عليها "سيستون"، وأيضا شركة "ميباكو" الحكومية لديهما مستحضر عشبي من "الخلة البلدي والحلفا بر" اسمها "كلاجون" عليك جلب الاثنين والفوار حسب نوع الحصوة.

- البُعد عن الشطة.