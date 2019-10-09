مختبر «روبوتي» يعد بثورة دوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إبراهيم باهو

ابتكر باحثون في كلية الهندسة الكيميائية بجامعة ليدز البريطانية، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لصناعة الأدوية، مختبراً روبوتياً مزوداً بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتسريع عمليات اكتشاف أنواع جديدة من الأدوية.

ووفقاً للباحثين، ربما يسهم المختبر «lab-bot» في إحداث ثورة طبية دوائية خاصة في مجال القضاء على السرطانات، حيث يعمل على توفير الوقت الذي يمضيه العلماء في تحديد الجزيئات، أو الخلايا التي يجب أن تستهدف من قبل الدواء.

وقال د.ريتشارد بورنيه، المشرف على المختبر: «هدفنا الأول العثور على مواد كيميائية نشطة طبياً يمكن استخدامها لعلاج التهابات المفاصل والسرطانات» وأضاف: «عملية استهداف الخلايا تأخذ وقتاً طويلاً مع العلماء قد تستمر سنوات، لذلك فإن تسريعها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يؤدي إلى تصنيع أدوية جديدة».