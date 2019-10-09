شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إلغاء مقعدين لـ«النهضة» بعد ثبوت تزوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر من الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية في تونس، أمس الثلاثاء، إلغاء مقعدين برلمانيين لحركة النهضة الإخوانية، في محافظة قفصة، لثبوت عملية تزوير قام بها أحد أعضائها، فيما نفت حملة المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي انسحابه من السباق الرئاسي، وطالبت بتأجيل الدور الثاني لعدم تكافؤ الفرص، في حين قالت بعثة أمريكية مشتركة لمراقبة الانتخابات، إنها جرت في «هدوء وراحة»، رغم حالة «الارتباك» الناجمة عن التداخل بين الانتخابات التشريعية والاستعدادات للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه بعد التأكد من عملية التزوير تقرر فوز القيادي اليساري عدنان الحاجي بمقعد سيمثل به محافظة قفصة «جنوب البلاد»، في البرلمان المقبل.ويتساءل مراقبون تونسيون عن مدى مساهمة حركة النهضة الإخوانية في تزوير الانتخابات، والتلاعب بأصوات الناخبين.وقال العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد، رازي عباس، عبر حسابه على «فيسبوك»: «إذا نجحت النهضة في إخفاء 30 ألف صوت في قفصة، وبالتالي تزوير الانتخابات، فما الذي يمنعها من القيام بالشيء نفسه في بقية المحافظات؟».ودعا عباس جميع الأحزاب إلى رفض نتائج التصويت، مطالباً هيئة الانتخابات بفتح تحقيق جدي ومسؤول في جميع فروعها داخل البلاد، وخارجها.

حركة الشعب إلى القضاء

من جانبها، أفادت حركة الشّعب في بيان، أمس، أنّها رصدت العديد من «التجاوزات الخطيرة» التي أثرت في ترتيبها في عدد من الدّوائر خلال الانتخابات التّشريعية، مؤكّدة أنّها ستضطر إلى اللجوء إلى القضاء.

وأشارت إلى أنّها رصدت عدداً من التجاوزات في كلّ من دوائر، سليانة، والقصرين، وتطاوين، وبنزرت، تراوحت بين ورود صندوق جاء متأخراً بعد الآجال القانونيّة، وتوزيع أموال وخرق لأحكام الحملة الانتخابيّة.

مثال للتقدم الديمقراطي

إلى ذلك، قالت بعثة أمريكية مشتركة لمراقبة الانتخابات التونسية، إنها جرت في «هدوء وراحة»، رغم حالة «الارتباك» الناجمة عن التداخل بين الانتخابات التشريعية والاستعدادات للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وأوضح أندريو ناتسيوس، رئيس وفد البعثة الدولية المشتركة للمعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، أن العملية جرت في «كنف الهدوء والراحة رغم المهلة الزمنية القصيرة والشعور بالارتباك».

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي نظمته البعثة في تونس العاصمة. وزار الوفد الأمريكي، الأحد، أكثر من 150 مكتب اقتراع في 25 دائرة انتخابية في مختلف أرجاء البلاد.

ورأى ناتسيوس أن تونس «تعد المثال المشرق للتقدم الديمقراطي في المنطقة العربية». وأشار إلى أن أيام الانتخابات كانت مسبوقة بجو «جيد وسليم». وأوصى كذلك بضمان المشاركة المتساوية لجميع المرشحين، إضافة إلى ضرورة تثقيف الناخبين.

من جهتها، أكدت أنا لوهرمان، عضو البعثة، أن مسألة توقيف المرشح الرئاسي نبيل القروي «مربكة نوعاً ما»، خاصة في مدى قدرته على القيام بحملته الانتخابية.

ودعت إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني من حيث قوانين تمويل الحملات الانتخابية، والقيود على الحملات ومدتها والأهلية للترشح .

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القروي ينفي انسحابه

ونفى المكتب الإعلامي لحملة ،نبيل القروي، في بيان أمس، انسحاب مرشحه من السباق الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن القروي متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الذي سيجرى يوم 13 أكتوبر، احتراماً لإرادة الشعب والناخبين، مؤكداً أن الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان أن «القروي يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو مؤسسة صحفية وإعلامية وهو في السجن، احتجاجاً على سجنه ظلماً ولأسباب سياسية، إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية».

وأفادت بأنه تمت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 30 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن القروي طلب من الهيئة تمكينه من إجراء حملته الانتخابية بطريقة عادية عن طريق التنقل لكل الولايات وعددها 24، وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام. وتابعت بالقول «في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص».

الشاهد يُحدد موقفه غداً

في الأثناء، قال الأمين العام لحركة «تحيا تونس» سليم العزابي، أمس، إن الحركة ستعقد مجلساً وطنياً يوم غد الخميس، لتحديد موقفها بخصوص دعم أحد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وأشار العزابي إلى أن برنامج ورؤيا الحركة لا يحمله قيس سعيّد، ولا نبيل القروي، ومع ذلك فستعلن الحركة عن موقفها بعد الاجتماع بهياكلها.(وكالات)