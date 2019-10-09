ملحق الدفاع المصري يقيم حفل استقبال بمناسبة «نصر أكتوبر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام العميد هشام منير، ملحق الدفاع في السفارة المصرية لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال 46 لانتصارات أكتوبر.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، شريف محمد فؤاد البديوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية.

وبعد عزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ألقى ملحق الدفاع المصري كلمة وجه فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين كرسوا كل جهود الإمارات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للوقوف مع جمهورية مصر العربية في كل الظروف.(وام)