ترامب يهاجم إجراءات الكونجرس لعزله ويصفها بـ«المهزلة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت، أمس الثلاثاء، حدة المواجهة الدائرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين، إذ وصف ترامب جلسات الاستماع الحالية في الكونجرس لإطلاق إجراءات لعزله، بأنها «مهزلة»، معلناً منع سفير البلاد لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته في التحقيقات الجارية، ودعا وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إلى الترشح في الانتخابات ضده، في الوقت الذي رفضت فيه الصين دعوته إلى فتح تحقيقات بشأن فساد منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن. وغرد ترامب: «قد أرغب جداً بإرسال السفير جوردون سوندلاند، وهو رجل جيد جداً، وأمريكي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماماً». وفي تغريدة أخرى دعا الديمقراطية هيلاري كلينتون، إلى خوض منافسات ضده، قائلاً: «أعتقد أنه يتعين على كلينتون أن تدخل السباق، وتحاول أن تسرقه من اليسارية إليزابيث وارين. بشرط واحد فقط، عليها أن تشرح جرائمها الكبيرة، والجنح التي ارتكبتها، بما في ذلك كيف ولماذا حذفت 33 ألف رسالة بريد إلكتروني بعد طلب استدعائها للإدلاء بأقوالها!».

وكان السفير سوندلاند وافق على الإدلاء بشهادته، أمام مجلس النواب بشأن ضغوط قد يكون ترامب مارسها على أوكرانيا لإجراء تحقيق يتعلق ببايدن. «لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة، من دون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن. وتابع لوسكن: إن: «السفير سوندلاند يعتقد حقاً أنه تصرف دائماً لخدمة مصالح الولايات المتحدة على أفضل وجه، ومستعد للإجابة عن أسئلة اللجنة بشكل كامل وصادق».

وتصعّد هذه الخطوة التي جاءت قبل ساعات من إفادة سوندلاند، المواجهة بين البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يحققون في إمكانية ارتكاب ترامب مخالفات قد تؤدي إلى عزله، ومن بينها عرقلة العدالة. وقال الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق مراراً: إن جهود الإدارة لعرقلة التحقيق ستعتبر عرقلة للعدالة. وأكدوا ذلك مجدداً أمس، بعد خطوة البيت الأبيض. وصرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدام شيف، للصحافيين «نعتبر عدم السماح بمثول هذا الشاهد دليلاً إضافياً على عرقلة الوظائف الدستورية للكونجرس».

وورد اسم سوندلاند ضمن أسماء عدد من الدبلوماسيين في سلسلة من رسائل نصية قدمت إلى لجان التحقيق في القضية.

وتظهر الرسائل بين الدبلوماسيين ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني، ومساعد في الرئاسة الأوكرانية، أنهم ساعدوا على تنسيق جهود الإدارة في الضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن.

وفي رسائلهم ناقش الدبلوماسيون، إمكانية عقد قمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي بشأن تعهد بالتحقيق في التدخل في انتخابات الرئاسة في 2016، وشركة كانت توظف ابن جو بايدن الذي ينافس ترامب على الرئاسة في انتخابات 2020.

(وكالات)