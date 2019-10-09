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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأظهرت كاميرا المراقبة داخل المتجر قيام عدد من اللاعبين بتغيير أحذيتهم بأخرى جديدة باهظة الثمن، "غير مكترثين بما لذلك من تأثير على صورة تونس بين دول العالم" على حد قول المحطة التونسية.
وأكد صاحب المحل للقناة الاسترالية أن أشخاصا يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخب كرة القدم المصغرة قاموا بسرقة 9 أحذية بقيمة 2500 دينار (نحو 1000 دولار أمريكي).
وأشار إلى أنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا قبل يقوموا بإرجاع 8 أحذية بعد إعلام الشرطة المحلية.
وخلال الساعتين التاليتين - أثناء انتظار الشرطة قال إنهم بدأوا ببطء في تسليم الأحذية - عدا زوج واحد. ولم توجه الشرطة أي تهم، مدعيا أن هناك سوء فهم. لكن الفيديو الذي حصلت عليه Seven News يُظهر الرجال وهم يحشوون أحذية جديدة في حقائبهم.
ولعب اليوم المنتخب التونسي في كأس العالم لكرة القدم المصغرة في لانجلي بارك.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة لمنتخب تونس بالفيديو... اللاعبون سرقوا الأحذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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