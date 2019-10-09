شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظة جدة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء أمس أمطار على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. ويشهد طقس المملكة منذ أيام حالة من عدم الاستقرار، حيث هطلبت أمطار رعدية على عدة محافظات منها مكه المكرمة وسيول عارمة على نجران.

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