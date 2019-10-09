شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأردن يبحثان التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطى، اليوم الثلاثاء، السفيرة العراقية بالعاصمة الأردنية عمان صفية السهيل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (بننا) بأن الجانبان قد بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة فى البلدين.

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