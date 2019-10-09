تشاووش أوغلو يلتقي رجال أعمال أتراك في الجزائر

الجزائر/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، رجال أعمال أتراك، في العاصمة الجزائرية، وحثهم على المساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى الزخم المتصاعد في العلاقات بين تركيا والجزائر، وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا دولية.

ونوه إلى أن الشعب الجزائري يكن محبة لتركيا، الأمر الذي يلمسه رجال الأعمال هناك.

كما لفت إلى أن الجزائر من أكبر البلدان الإفريقية وتتمتع بإمكانات كبيرة، وأشار إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر.

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وأكد على رغبة أنقرة في تعزيز الروابط بين البلدين، في مختلف المجالات.

وتابع مخاطبا رجال الأعمال الأتراك: "تعاوننا (مع الجزائر) هام في المجالات الثقافية والتعليمية، لكن الأكثر أهمية هو التعاون الاقتصادي، ويترتب على عاتقكم مهام كبيرة في هذا الشأن".

ووصل تشاووش أوغلو، الجزائر العاصمة، الثلاثاء، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق، نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

ومن المنتظر أن يلتقي الوزير التركي كبار المسؤولين الجزائريين، الأربعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.