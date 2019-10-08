البنتاغون يوضح سبب سحب جنوده من شمال سوريا

كتبت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن البنتاغون أكد أن السبب الأساسي وراء انسحاب قواته من منطقة العملية العسكرية التركية المحتملة شمالي سوريا، هو ضمان أمن الجنود الأمريكيين.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سحبت عسكرييها من شمال سوريا بسبب العملية العسكرية المزمع القيام بها من قبل تركيا.

وجاء في البيان:

لقد كان موقف الإدارة ولا يزال هكذا، إن إنشاء منطقة أمنية شمالي سوريا هو أفضل وسيلة للحفاظ على الاستقرار. للأسف، لقد قررت تركيا التصرف من جانب واحد. نتيجة لذلك، قمنا بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا بعيداً عن الغزو التركي المحتمل لضمان أمنهم. وفي الوقت الحالي، لم نقم بإجراء تغييرات على وجود قواتنا في سوريا.

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كما نفى هوفمان، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب، لم يجر مشاورات مع رئيس البنتاغون حول القضية السورية.

واستكملت تركيا الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على وجود وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق الفرات وخاصة عقب بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، فيما أعلن البيت الأبيض "أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمالي سوريا، ولن تشارك فيها، وأن القوات الأمريكية التي هزمت (تنظيم داعش) الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد من الدول]، لن توجد بشكل مباشر في تلك المناطق، وستكون تركيا مسؤولة بعد الآن عن إرهابيي (داعش) الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين".

ويسيطر الأكراد السوريون على المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات حيث توسعت سيطرتهم بعد قضائهم على معظم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول اخرى) الذي اتخذ من الرقة (كبرى مدن الشرق السوري) ما يسمى عاصمة الخلافة له. وقد أسس الأكراد هناك إدارة ذاتية ذراعها العسكري هي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة.