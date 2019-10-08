"أنصار الله": أداء غريفيث أحد أسباب عدم تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

القاهرة - سبوتنيك. وقال المرتضى، وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الأداء الضعيف للمبعوث الأممي وفريقه في ملف الأسرى كان ولا يزال أحد الأسباب الرئيسية لتعنت قوى العدوان ومرتزقتهم في تنفيذ الاتفاق".

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ويأتي الانتقاد، عقب ساعات من إبداء الجماعة استياءها من عدم اتخاذ الحكومة اليمنية خطوة مماثلة لمبادرة "أنصار الله" الأحادية، التي أعلنتها في 30 سبتمبر الماضي، بالإفراج عن 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين، معتبرة عدم رد الحكومة على المبادرة يكشف عدم الجدية في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى.

وكان الحوثيون والحكومة اليمنية توصلوا لاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى، أواخر العام الماضي، في إطار محادثات السويد لحل الأزمة اليمنية، إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لأشهر، بالإضافة إلى تعثر الاتفاقات الأخرى المتعلقة بإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها، واتفاق وقف إطلاق النار في محافظة تعز التي تعيش أوضاعا إنسانية متدهورة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.