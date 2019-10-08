حدث نادر في السعودية ينقذ حياة طفلة

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© Photo / FISTON MAHAMBA
وكانت الطفلة تعاني من ضيق شديد في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي.
وتمت العملية بنجاح ولم تصب المريضة بمضاعفات ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فوراً عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد 48 ساعة من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات.
والجدير بالذكر أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عند المرضى كبار السن ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلة متزايدة حيث يخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكر مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفاً وتعرضاً للاستبدال مبكراً .
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