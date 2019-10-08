دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Tile تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة بتقنية البلوتوث مع عمر أطول للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Tile عن تحديث جديد لجهاز التتبع بتقنية البلوتوث تجلب من خلاله تصميم أنحف، مع إصدار جديد من أجهزة التتبع بجهة خلفية مميزة بملصق أسود، كما يأتي تحديث Slim بتصميم يحاكي بطاقة الإئتمان.

تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة التعقب من Tile ببطارية غير قابلة للإزالة يمكن أن تستمر في دعم المستخدم حتى 3 سنوات، كما يأتي التحديث الجديد من Tile Mate وجهاز Pro بمجموعة من التحسينات، مع نطاق أكبر لتقية البلوتوث.

عرفت شركة Tile بصناعة أجهزة التتبع صغيرة الحجم وبتقنية البلوتوث، والتي تدعم المستخدم في العثور على الأشياء المفقودة وذلك عن طريق تثبيت أجهزة التتبع على الأشياء لتحديد موقعها بشكل سريع، كما تضم أجهزة التتبع مكبر صوتي مدمج، وتتصل بتطبيق مخصص على منصة الأندوريد أو iOS.

أيضاً في حالة فقدان الاشياء بشكل كامل يمكن لشبكة Tile أن تعمل على تحديد موقعها من خلال توصيل المستخدم عبر Bluetooth LE،

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ويأتي جهاز تعقب Sticker بتصميم في الجهة الخلفية يدعم الإلتصاق بالعديد من الأشياء، مثل أجهزة الحاسب، حقائب الأمتعة، أو الهواتف الذكية على سبيل المثال، حيث يمكن أن تدعم المستخدم في تعقب هذه الأشياء في نطاق 150 قدم، مع تطبيق Tile مصاحب على iOS أو الأندوريد، أو من خلال إختصار المساعد الرقمي Alexa، مساعد جوجل الرقمي إلى جانب Siri.

ويأتي جهاز التعقب بحجم 27 مم، مع سماكة 7.3مم، لذا تتميز بتصميم جيد للإستخدام مع الأجهزة المختلفة، كما يمكن أن تدعم المستخدم من 3 إلى 5 سنوات، وتتوفر بسعر 40 دولار.

أيضاً يأتي جهاز التعقب Tile Slim الجديد بتصميم أنحف يصل إلى سماكة 2.5مم، كما يتميز الجهاز بمكبر صوتي مدمج ينتج صوتيات بمستوى أعلى، كما يدعم نطاق 200 قدم، ويصل عمر البطارية الغير قابلة للإزالة إلى 3 سنوات، ويأتي بسعر 30 دولار، كما يدعم Tile Pro نطاق بلوتوث يصل إلى 300 قدم بسعر 35 دولار، أو 400 قدم بسعر 60 دولار.

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هذا الموضوع Tile تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة بتقنية البلوتوث مع عمر أطول للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.