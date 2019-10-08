دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Realme X2 Pro قبل الإعلان الرسمي في 15 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X2 Pro في مؤتمر يعقد في إسبانيا في 15 من أكتوبر، واليوم كشف عن مواصفات الهاتف كاملة.

ينطلق هاتف Realme X2 Pro في حدث يقام في إسبانيا وأخر يقام في بكين يوم 15 من أكتوبر، حيث يضم الهاتف معالج Snapdragon 855 Plus، مع شاشة بتصميم نتوء القطرة تدعم معدل تحديث 90Hz.

أكدت شركة Realme على أن هاتف Realme X2 Pro يأتي باثنان من مكبرات ستريو الصوتية، كما يتميز بتقنية Dolby Atmos في الصوتيات، كما أشارت إلى أن الهاتف ينطلق بتقنية الشحن السريع 50W SuperVOOC، أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية الرباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية عدسات telephoto.

وقد نشر أحد موظفي Realme صورة رسمية لهاتف Realme X2 Pro على Weibo، والتي أكدت على الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية التي تتوسط الجهة الخلفية للهاتف بتصميم رأسي، كما تأتي الكاميرة الخلفية بفلاش LED إلى يمين إعدادات الكاميرة.

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من جانب أخر كشفت تسريبات TENAA على أن الهاتف ينطلق بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، تتميز بجودة عرض FHD بلس، أيضاً تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج، كما يأتي الهاتف بنتوء مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android Pie، لذا نترقب الإعلان الرسمي يوم 15 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Realme X2 Pro قبل الإعلان الرسمي في 15 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.