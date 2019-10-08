دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Sony Xperia 1: قوي لكن غير مقنع! ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة سوني هاتفها الذكي Xperia 1 خلال شهر يونيو الماضي من هذا العام، وعلى ما يبدو فإن الهاتف يأتي بتصميم جيد وتحسينات قوية عن هواتف سوني الماضية، ومع ذلك، فإن الهاتف يتضمن بعض العيوب والسلبيات التي قد تجعله ليس الأفضل على الإطلاق.

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إليكم مراجعة للهاتف المحمول Sony Xperia 1:

التصميم

يأتي الهاتف الذكي بتصميم أنيق ونحيف إلى حد كبير، فهو يزن 178 كجم ويأتي بأبعاد 167 × 72 × 8.2 ملم. ولقد تم تصنيع إطار الجهاز من الألمنيوم مع طبقة من زجاج Gorilla Glass 6 من الأمام والخلف.

من الأمام يوجد شاشة طويلة مزودة بكاميرا أمامية من الأعلى إلى جانب سماعات المكالمات، ومن الخلف ستجد إعداد كاميرا ثلاثي مثبت بشكل رأسي مقترن مع فلاش.

ومن الجانب الأيمن، يوجد مستشعر بصمة الأصبع وزر الطاقة وأزرار التحكم في الصوت مع زر مخصص للكاميرا والتقاط الصور. ومن الأسفل، ستجد منفذ USB-C والسماعات الخارجية، في حين من الأعلى ستجد منفذ إدخال شرائح SIM. ومع الأسف لا يوجد دعم لمقبس 3.5 ملم.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض والرمادي والأرجواني، مع العلم بأن اللون الأسود فقط متاح على نطاق واسع في حين تتوفر الألوان الأخرى بشكل محدود.

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وعلاوةً على ذلك، يدعم الهاتف معيار IP65 وIP68 المقاوم للمياه والغبار.

الشاشة

تأتي شاشة الهاتف من نوع OLED بحجم 6.5 بوصة ودقة 1644 × 3840 ملم بكثافة 643 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 21:9، وتغطي الشاشة هيكل الجهاز بنسبة 82%.

تدعم الشاشة 16 مليون لون مع مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وعلاوةً على ذلك تأتي الشاشة أيضًا بتقنيات HDR BT.2020 و Triluminosو X-Reality Engine. كما تدعم هذه الشاشة أيضًا تقنية الـ4K ولكنها محصورة على عدد معين من خدمات البث فقط، بما في ذلك نتفلكس وأمازون.

يمكن أيضًا ضبط وضعيات عرض الشاشة من الإعدادات مع خيار Creator Mode والذي يعتمد بشكل عام على دعم الـ HDR من ناحية الألوان، ويمكن ضبطه على الوضع التلقائي ليتم اختيار الوضع حسب ما يتم مشاهدته.

الكاميرا

يأتي الهاتف الذكي بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6، إلى جانب كاميرا ثانوية مقربة حتى ضعفين بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. كل هذا إلى جانب فلاش من نوع LED.

يدعم إعداد الكاميرا الأمامي كل من خاصية HDR وبانوراما وتتبع العين مع المثبت الرقمي والمثبت البصري، هذا وبالإضافة إلى انه يدعم تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 24/30 إطار بالثانية أو 1080 بكسل بمعدل 60 إطار بالثانية أو 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية أو أيضًا 1080 بكسل بمعدل 960 إطار بالثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم الكاميرا الأمامية خاصية الـ HDR وتصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

الأداء

يدعم هاتف Xperia 1 معالج Snapdragon 855 ثماني النواة من كوالكوم بتقنية تصنيع 7 نانومتر مع 1×2.84 جيجاهرتز من نواة Kryo 485 و 3×2.42 جيجاهرتز من نواة Kryo 485 و 4×1.78 جيجاهرتز من نواة Kryo 485. أما عن معالج الرسومات فهو يأتي من نوع Adreno 640.

يوفر المعالج أداء جيد إلى حد كبير مع الهاتف الذكي إلى جانب نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) الذي يدعم أحدث الميزات.

وعلاوةً على ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت مع خيارين للذاكرة الداخلية؛ إما 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، ويوجد إمكانية إضافة بطاقة microSD خارجية حتى 1 تيرابايت.

يدعم الهاتف كل من اتصال Wi-Fi 802.11 وبلوتوث إصدار 5.0 وGPS وNFC.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3330 مللي أمبير والتي توفر أداء مقبول إلى حد كبير ولكن ليس بالأفضل. وتدعم البطارية الشحن السريع عبر شاحن بقوة 18 واط والذي يقوم بشحن البطارية من صفر إلى مئة خلال ساعة وخمسة وأربعين دقيقة.

السعر

يتوفر هاتف Xperia 1 بسعر يتراوح من 750 إلى 800 دولار أمريكي حسب النسخة.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Sony Xperia 1: قوي لكن غير مقنع! ظهر على التقنية بلا حدود.