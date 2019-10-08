رئيس وزراء السودان: أهم أولوياتنا هى وقف الحرب وتحقيق السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، إن زيارته إلى الإمارات والسعودية تأتى فى إطار الإرث المشترك، مردفاً:"هدفنا تطوير علاقاتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات".
وأضاف خلال لقائه على فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن مساعدة الأشقاء تساهم فى حلحلة الضائقة الاقتصادية، مستطرداً:"نريد تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى السودان، وسوف نضع القوانين الكفيلة بطمئنة المستثمرين".
وأشار رئيس وزراء السودان، إلى أن السودان بحاجة لاستثمارات فى البنية التحتية والقطاع الزراعى، مستطرداً: "نطمح لخلق القيمة المضافة فى الاقتصاد السودانى، ويمكن للسودان أن يكون السلة الغذائية للمنطقة".
وتابع: "أهم أولوياتنا هى وقف الحرب وتحقيق السلام فى السودان"، مشيراً إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هو مفتاح الحل، مردفاً:"نعمل مع أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".
وذكر حمدوك، أن الشعب السودانى استطاع أن يهزم الدولة العميقة، متابعاً: "نعود للعالم ونتوق لعلاقات تسودها روح الاحترام المتبادل".
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