الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية

شانلي أورفة/ فريق الخليج 365-

أرسلت القوات المسلحة التركية، الثلاثاء، مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية.

وذكر مراسل الخليج 365، أن شاحنات محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة، وصلت إلى قضاء "جيلان بينار" بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

كما وصلت قضاء "أكشاكالي"، 130 حافلة محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" بالولاية.

Advertisements

فيما قالت مصادر عسكرية تركية، للأناضول، إن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، لتقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.