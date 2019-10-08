البعثة الأممية بليبيا: 13 قتيلا من عاملي المجال الصحي في 2019

وليد عبد الله / الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن 57 اعتداء وقع على مرافق الرعاية الصحية في ليبيا خلال عام 2019، ما أسفر عن مقتل 13 من العاملين في المجال الصحي، وإصابة 47 آخرين.

جاء ذلك في بيان لمنسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا يعقوب الحلو، نشر على موقعها الإلكتروني.

وأدان الحلو، بشدة الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في ليبيا، معتبرا أنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "الغارات الجوية التي وقعت قبل يومين، وأسفرت عن إصابة عدد من الأطفال في نادي الفروسية في حي جنزور في طرابلس، تعد واحدة من أحلك اللحظات في هذا الصراع".

وتابع: "في اليوم التالي أصيب مستشفى ميداني في حي قصر بن غشير بطرابلس، ما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة اثنين من المسعفين".

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ولفت أن الهجمات ضد المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي، "تثير نفس القدر من القلق كظاهرة متنامية في الصراع الليبي، والتي تصب في قلب انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وحث المسؤول الأممي الأطراف الدولية ذات النفوذ في ليبيا، على دعم ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وخاصة الأطفال.

وشدد على أن الشعب الليبي يستحق العيش في سلام ومستقبل أفضل، وسيكون احترام القانون الدولي الإنساني بداية لذلك.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، أجهض جهودا أممية لعقد حوار بين الليبيين، فيما تسعى الأمم المتحدة حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات الشرق الليبي بقيادة حفتر.

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