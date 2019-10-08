اليمن يطلب من واشنطن منع تداول آثاره في السوق الأمريكية

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

قال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب إلى نظيرتها الأمريكية لمنع تداول الآثار والتحف اليمنية في سوق الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير أن اللجنة الاستشارية بالإدارة الأمريكية ستجتمع، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لمناقشة طلب اليمن، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية للأنباء.

وأوضح أن الطلب اليمني يأتي بناءً علي المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، التي أنهى اليمن إجراءات المصادقة عليها مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشدد دماج على أن السفارة اليمنية في واشنطن تبذل جهودًا كبيرة لمنع تداول الآثار اليمنية في السوق الأمريكية.

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واتهمت الحكومة اليمنية، في أكثر من مناسبة، جماعة الحوثي بنبش مواقع أثرية وبيع قطع أثرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما تنفيه الجماعة.

وأشادت وزارة الثقافة اليمنية، في يونيو/ حزيران 2018، بإحباط السلطات العمانية عملية لتهريب ٥٢ قطعة أثرية يمنية في منفذ المزيونة الحدودي.

ويعاني اليمن، للعام الخامس على التوالي، من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن؛ دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرًا للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.