"الجيش الوطني السوري" يدفع بتعزيزات إلى خط الجبهة مع "ي ب ك" شمالا

دفع الجيش الوطني السوري بأعداد كبيرة من العناصر والآليات المدرعة من مناطق سيطرته شمالي سوريا، إلى خطوط الجبهة مع مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية.
يأتي ذلك في ظل تواصل الاستعدادت التركية لشن عملية عسكرية ضد "ي ب ك" شرق الفرات.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الجيش الوطني يهدف من خلال هذا الحشد إلى تقوية خط الجبهة ضد عناصر ي ب ك الإرهابي، ومنع أي هجوم للمنظمة عقب انطلاق العملية العسكرية التركية.
وقالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات.
وتأسس الجيش الوطني السوري بشكل رسمي مطلع الشهر الجاري، بعد اندماج فصائل الجيش السوري الحر في ريفي حلب الشمالي والغربي وريف إدلب شمالي سوريا، ولا يعرف رقم دقيق لأعداد مقاتليه إلا أنهم بعشرات الآلاف.
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