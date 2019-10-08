تشاووش أوغلو: نولي أهمية كبيرة لاستقرار الجزائر

أنقرة-الجزائر/ الخليج 365وزير الخارجية التركي في تصريحات صحفية بعيد وصوله العاصمة الجزائرية:

- الجزائر دولة هامة للغاية من أجل هذه المنطقة والعالم الإسلامي، واستقرار الجزائر هام للغاية بالنسبة لتركيا أيضا

- نشكر الدولة الجزائرية، على ثقتها بشركاتنا والدعم الذي تقدمه



قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "الجزائر دولة هامة للغاية من أجل هذه المنطقة والعالم الإسلامي، واستقرار الجزائر هام للغاية بالنسبة لتركيا أيضا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية بُعيد وصوله الجزائر العاصمة، الثلاثاء، حيث كان في استقباله والوفد المرافق، نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

وعقب مراسم الاستقبال، أعرب تشاووش أوغلو، عن سعادته بالوجود في الجزائر، التي يزوها تلبية لدعوة من نظيره.

ونوه تشاووش أوغلو، إلى أنه أوفى بوعده بزيارة الجزائر، رغم الزخم الحاصل في التطورات على صعيد تركيا والمنطقة.

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وأضاف :" نولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع الجزائر، وستناول ذلك في لقائاتنا غدا، حيث سيتسنى لنا لقاء السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان".

ولفت إلى تأثر الجزائر بالتطورات في ليبيا، وأنها لاعب هام فيما يتعلق بالشأن الليبي.

وتابع :" لذلك نصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية".

من ناحية أخرى أشار تشاووش أوغلو، إلى وجود العديد من الشركات التركية العاملة في الجزائر، وأبدى فخره بذلك.

وأردف:" نشكر الدولة الجزائرية، على ثقتها بشركاتنا والدعم الذي تقدمه".



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